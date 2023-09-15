В Воронеже более недели ищут 45-летнего седого мужчину

Ориентировка волонтеров Фото: Предоставлено "КП"

Воронежцев просят помочь найти 45-летнего Виктора Золотарева. Мужчину ищут вот уже полторы недели, но пока безуспешно. Ориентировку опубликовал поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» 15 сентября.

В последний раз с ним связывались 6 сентября.

Известны его приметы: рост 178 см, нормальное телосложение, седые волосы и серо-голубые глаза. Во что он был одет день исчезновения, неизвестно.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Виктора Золотарева, просят позвонить по телефонам 8-800-700-54-52 (волонтеры) или 112.