В воронежском районе ветеринары привили только половину скота от сибирской язвы в 2023 году

Ненадлежащим образом выполнялась работа на станции по борьбе с болезнями животных в Лискинском районе. К такому выводу пришли прокуроры после проведения проверки структуры после вспышки сибирской язвы в Панинском и Богучарском районах. Об этом 15 сентября сообщили в надзорном ведомстве региона.

Там пояснили, что в Лискинской СББЖ либо проводили с нарушениями сроков, либо вовсе не проводили вакцинацию и ревакцинацию поголовья крупного и мелкого рогатого скота, в том числе от сибирской язвы, бешенства, классической чумы и иных заболеваний. А в 2023 году в районе против сибирской язвы уколы сделали в два раза меньше животным, чем было необходимо. Поверхностно относились сотрудники и к исследованию животных.

В итоге в отношении руководителя Лискинской районной станции по борьбе с болезнями животных возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 10.6 КоАП РФ (нарушение правил карантина животных или других ветеринарно-санитарных правил).

Ранее СК рассказал о возбуждении трех уголовных дел, фигурантами которых стали шесть человек.