9 лет получил воронежец за убийство директора рыбхоза

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

Завершилось громкое дело об убийстве директора рыбхоза в Семилукском районе. Приговор 43-летнему жителю поселка Латная вынес райсуд – 9 лет колонии строгого режима. Об этом рассказали в прокуратуре Воронежской области 15 сентября.

Напомним, ЧП произошло в августе 2022 года. Директор дежурил у частного пруда в селе Старая Ольшанка. Он заметил на берегу водоема ловившего сетью рыбу незнакомца, подумал, что браконьер. Подошел к нему и попросил прекратить ловлю. Возник конфликт. Ннезнакомец достал самодельный пистолет, выстрелил и скрылся с места происшествия.

Пуля попала директору в грудь. Находившиеся неподалеку охранники повезли пострадавшего в больницу, но не успели - он умер в дороге.

Спустя месяц подозреваемый был задержан. В нем узнали местного жителя, периодически торговавшего рыбой на рынке. Мужчина признался, что выстрелил, потому что «был застигнут в врасплох», а убивать не хотел. Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ. Теперь суд вынес приговор.