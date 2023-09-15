Воронежские гиревики завоевали 12 медалей чемпионата и первенства мира

Воронежские гиревики отлично выступили на соревнованиях мирового уровня. Фото: cspsk-vrn.ru

В узбекском городе Хива Узбекистане прошел чемпионат и первенство мира по гиревому спорту. В турнирах участвовали более тысячи атлетов из 21 страны. В составе сборной России успешно выступили спортсмены Воронежской области. Они завоевали 12 медалей, сообщили в региональном Центре спортивной подготовки сборных команд.

В первый день соревнований в дисциплине толчок длинным циклом Виктория Воропаева выступала в двойном зачете — среди взрослых и юниоров. И стала чемпионкой мира и победителем первенства мира среди юниоров в весовой категории 68 кг, с результатом 56 подъемов двух гирь 24 кг.

Сергей Синицын победил на первенстве мира среди юниоров в весовой категории до 73 кг с результатом 70 подъемов двух гирь по 32 кг.

Среди юношей 14-16 лет первое место в двоеборье занял Александр Сизёмин в весовой категории до 53 кг (толчок двух гирь 16 кг — 174 подъема, рывок — 234).

В той же возрастной категории в весе до 63 кг Вадим Гениевский стал победителем первенства мира с результатом 214 кг в толчке и 256 в рывке. Также он стал вторым в дисциплине рывок.

В возрастной категории юноши 17-18 лет Егор Диденко выступал с гирями 24 кг и с результатом 131 подъем в толчке и 187 в рывке стал первым.

Владислав Зуев завоевал сразу три медали в личном зачёте. Первое место с большим преимуществом над соперниками Владислав занял в упражнении классический толчок с результатом 120 подъёмов двух гирь по 32 кг. Также на его счету серебро в двоеборье как среди юниоров, так и среди взрослых.

В эстафетах Владислав Зуев и Виктория Воропаева в составе своих команд победили с большим отрывом.

В итоге шесть спортсменов из Воронежской области за четыре дня чемпионата и первенства мира завоевали 12 медалей, причем 9 из них золотые.

Тренировали наших спортсменов Николай Сорокин, Никита Колесниченко и Василий Кожушко.