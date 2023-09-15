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НовостиОбщество15 сентября 2023 15:00

Воронеж сковали пятничные пробки в 8 баллов

В городе произошло несколько аварий
Евгения ФРОЛОВА
Пробка на Северном мосту

Пробка на Северном мосту

Фото: Марина БЕЛОГЛАЗОВА

Восьмибалльные пробки сковали Воронеж вечером в пятницу, 15 сентября, в преддверии Дня города. Судя по сервису Яндекс. Карты, заторы наблюдаются во всех шести районах города, стоят магистрали как в центре, так и на выезде из города.

Сложнее всего ситуация на Московском проспекте, проспекте Революции и Северном мосту. На последнем, кстати, фиксируется сразу три аварии.

Транспортный коллапс произошел также на улицах Плехановской. Кольцовской, Антонова-Овсеенко, Остужева, Димитрова, Брусилова и других.