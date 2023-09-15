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НовостиОбщество15 сентября 2023 14:20

В Воронеже на два дня ограничат парковку на улице Пятницкого

Нельзя будет ставить машины в районе дома № 65А
Евгения ФРОЛОВА
Схема управления дорожной политики

Схема управления дорожной политики

В Воронеже с 15 по 16 сентября будет запрещена парковка в Центральном. Об этом предупредительное сообщение опубликовало городское управление дорожного хозяйства 15 сентября.

Нельзя будет ставить машины в районе дома № 65А по улице Пятницкого с 17.00 15 сентября до 23.00 16 сентября. В управлении пояснили, что мера принята для обеспечения безопасности дорожного движения при проведении праздничных мероприятий, посвященных Дню города.

Кстати, в это же время будет ограничена парковка возле дома № 12 по улице Фридриха Энгельса.