Рецидивиста, изнасиловавшего девочку под Воронежем, поймали в Москве

Предполагаемого насильника доставили в Борисоглебск. Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.

Воронежские полицейские и сотрудники Следственного комитета раскрыли дело об изнасиловании девочки в Борисоглебске. Напомним, 6 сентября на школьницу напал незнакомец. Он применил электрошокер и, убедившись, что девочка не может сопротивляться, изнасиловал ее, а потом еще и украл ее вещи.

Следователи установили генотип преступника, информацию о нее разослали в региональные базы учета ДНК-следов и федеральную геномную базу данных. По ней и вышли на след 26-летнего жителя Московской области, ранее судимого за кражи и преступления против половой неприкосновенности. Узнав, что он находится в Москве, сотрудники Следственного комитета вместе с полицейскими выехали в столицу и задержали предполагаемого насильника на месте его работы.

Рецидивиста доставили в Борисоглебск. Решается вопрос об его аресте. Преступнику придется отвечать перед судом по части 2 статьи 162 УК РФ «Разбой» и пунктом «а» ч. 3 ст. 131 УК РФ «Изнасилование».