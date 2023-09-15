Ирина Мещерякова утвердилась в статусе председателя Левобережного суда Воронежа

Фото из архива КП Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

Квалификационной коллегией судей (ККС) Воронежской области возложила полномочия председателя Левобережного райсуда в столице Черноземья на Ирину Мещерякову. Это решение она приняла по итогам заседания, которое прошло 13 сентября.

Ранее Ирина Мещерякова возглавляла Левобережный районный суд в статусе и. о. Теперь ее утвердили в этой должности.

Также в ходе этого заседания снова возложила полномочия руководителя Бутурлиновского районного суда на Владимира Панасенко. Он также исполняет обязанности председателя почти два года.