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НовостиОбщество15 сентября 2023 12:56

Ирина Мещерякова утвердилась в статусе председателя Левобережного суда Воронежа

Решение приняла Квалификационная коллегия судей региона
Евгения ФРОЛОВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

Квалификационной коллегией судей (ККС) Воронежской области возложила полномочия председателя Левобережного райсуда в столице Черноземья на Ирину Мещерякову. Это решение она приняла по итогам заседания, которое прошло 13 сентября.

Ранее Ирина Мещерякова возглавляла Левобережный районный суд в статусе и. о. Теперь ее утвердили в этой должности.

Также в ходе этого заседания снова возложила полномочия руководителя Бутурлиновского районного суда на Владимира Панасенко. Он также исполняет обязанности председателя почти два года.