В мэрии рассказали, где в Воронеже появятся новые парки и скверы

Фото - мэрии Воронежа Фото: Предоставлено "КП"

В Воронеже состоялось заседание Координационного совета по проблемам сохранения и развития зеленого фонда под председательством вице-мэра Людмилы Бородиной 15 сентября.

В нем поучаствовали руководитель управления экологии Галина Воробьева, зам главы управления главного архитектора Янина Агаркова, представители районных управ и приглашенные члены Координационного совета.

Первоначально Людмила Бородина подвела итоги предыдущей встречи совета. В перечень муниципальных зеленых зон было включено 15 новых территорий и увеличена площадь 4 объектов в общей сложности на 32 га.

Фото - мэрии Воронежа

По итогам сегодняшнего заседания еще несколько общественных пространств появятся в Воронеже. Совет одобрил их включение в перечень зеленых зон общего пользования. 10 участков площадью порядка 11,4 га расположены в Железнодорожном районе города. В Центральном районе статус зеленой зоны обретет территория, на которой ранее стоял аварийный дом. Теперь по адресу улица Революции 1905 года, 4, появится новый сквер площадью 0,2 га.

Также статус зеленой зоны получили два участка в Коминтерновском районе – по улице Генерала Лизюкова, 50А, и рядом с домом № 119 по улице Хользунова. Их общая площадь - около 0,65 га.

В Советском районе включили в перечень три участка, а в Левобережном районе этот список пополнят еще 9 участков площадью около 3,7 га.

По итогам принятых в ходе заседания решений всего в перечень зеленых зон Воронежа вошли новые участки общей площадью более 16 га.

В мэрии напомнили, что сохранение и преумножение зеленых насаждений является одной из главных задач муниципалитета. А ранее глава Воронежа Вадим Кстенин в своем телеграм-канале рассказал о подготовке к осеннему периоду. В городе планируют высадить почти тысячу крупномерных деревьев и 3,5 тысячи кустарников.