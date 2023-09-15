Под Воронежем пенсионер угнал ВАЗ, чтобы доехать до автостанции

Фото из архива Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

28-летний воронежец обратился в полицию с заявлением об угоне автомобиля ВАЗ-21099. Машина была припаркована днем недалеко от железнодорожной станции «Графская» в поселке Краснолесном. Машина пропала пока автовладелец отлучился.

Оперативники изучили запись с камер видеонаблюдения и установили личность подозреваемого, а также местонахождение похищенной машины на территории Верхнехавского района.

Подозреваемого задержали в Новоусманском районе, где он находился у родственников. Мужчине 65 лет, он не имеет определенного места жительства.

В отделе полиции задержанный пояснил, что проходил мимо автомобиля и заметил ключи в замке зажигания. У пенсионера не было денег на проезд, поэтому он решил доехать до автостанции на чужой машине.

Угнанный автомобиль изъяли и в ближайшее время вернут законному владельцу.

По факту угона возбудили уголовное дело. Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы. Пока его отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.