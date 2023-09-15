В Левобережном и Ленинском районах Воронежа отключили холодную воду жителям десятков домов

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

Жители нескольких улиц в Левобережном и Ленинском районах Воронежа из-за аварий на сетях остались без холодной воды. Об ограничениях 15 сентября рассказали в пресс-службе ООО «РВК-Воронеж».

В это время ремонтируют водовод в районе дома №10 на улице Чебышева на Машмете на Левом берегу. Краны пересохли в домах №№ 10, 12, 20, 22, 24.

Также аварийно-восстановительные работы проводят по улице Мало-Стрелецкая, 25.

Нет воды по следующим адресам:

ул. Гора Металлистов - 5, 6, 6а, 7, 7А, 8, 9, 9А, 10, 10А, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25т, 26, 27, 28, 30, 32;

ул. Мало-Стрелецкая - 3, 4, 4А, 4Б, 6, 7, 8, 9, 10, 10А, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 31, 33, 35

ул. Стрелецкая Большая - 17, 19, 20, 20/1, 20/2, 20А, 20Д, 20б, 21, 23, 25, 26, 26А, 26Б, 27, 27А, 27б, 27в, 28, 28А, 29, 30, 31, 32, 33, 33А, 34, 35, 35А, 36, 36А, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 53А, 53Б, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 61А, 62, 63, 63А, 64, 65, 66, 67, 67А, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 76А, 77, 78, 78А, 79, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 88а, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 104, 104А, 104Б

ул. Софьи Перовской - 1, 1а, 1б, 3, 4, 5, 6, 6а, 6б, 7, 7А, 8, 9, 10, 10А, 10Б, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 28А, 30, 30а, 32, 32А, 34, 36, 37, 37А, 38, 40, 42/1, 42/2, 42б, 42в, 44, 46, 48, 48А, 48к, 51, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63а, 64, 65а, 65б, 65в, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 78, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108

Кроме того, ремонтируют аварию в частном секторе Ленинского района у дома №19 на улице Орловской. Без ресурса остались дома №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19А, 20, 21, 22, 23, 23б, 24, 25, 26 и 28.

А в 12.35 воду по этой же причине отключили и у жителей многоэтажки № 12 в переулке Новом.