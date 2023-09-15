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НовостиОбщество15 сентября 2023 10:39

В День города на телебашне в Воронеже заискрится праздничный салют

На ней включат архитектурно-художественную подсветку
Евгения ФРОЛОВА
Фото - пресс-служба филиала РТРС

Фото - пресс-служба филиала РТРС

Праздничный салют в День города воронежцы могут увидеть на телебашне. Не ней в темное время суток включат архитектурно-художественную подсветку. Об этом рассказали накануне праздника в пресс-службе филиала РТРС.

Салют можно увидеть на телебашне с 20:00 до 22:00 в субботу, 16 сентября. А также на ней появится надпись: «С Днем рождения, Воронеж».

Как отметили в пресс-службе, для демонстрации «открытки» задействуют все технические возможности подсветки, а это 14 прожекторов на самой верхушке и 4480 пиксельных светильников по периметру телевизионной башни.

Полную программу празднования Дня города в Воронеже читайте здесь.