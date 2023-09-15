Автобус № 12 в Воронеже постоянно будет ходить до остановки «Роддом №4»

Фото мэрии Воронежа

Автобус №12, курсирующий от Юго-Западного рынка в микрорайон «Больница Электроника» изменит путь следования. Произойдет это с понедельника, 18 сентября. Об этом рассказали в пресс-службе Единого оператора городских пассажирских перевозок.

Теперь маршрутка будет постоянно ходить до остановки «Роддом №4», а не до остановки «Больница Электроника».

Движение автобусов по маршруту № 12 на левом берегу Воронежа будет направлено от Северного моста по улице Остужева и далее: Ленинский проспект – улица Землячки – а/д Минская улица – улица Землячки, Минская улица до остановочного пункта «Роддом №4».

Также ранее сообщили, что в Воронеже продлят маршрут автобуса №63. Он будет ходить до ТЦ «Твой дом».