С 18 сентября перекроют дорогу в Павловском районе Воронежской области

С понедельника, 18 сентября, перекроют движение транспорта по путепроводу км 7+450 автомобильной дороги «Павловск-Калач-Петропавловка». Участок находится в Павловском районе Воронежской области. Об этом предупредили в облправительстве.

Неудобства связаны с проведением ремонтных работ. Автомобилистам следует объезжать по следующим участкам автодорог:

- дорога общего пользования регионального значения «Павловск-Калач-Петропавловка» с выездом на участок дороги федерального значения М-4 «Дон», км 672 — км 711;

- далее по участку дороги «Павловск-Калач-Петропавловка-с. Верхний Мамон, км 0+000-км 36+988;

- далее по дороге «Павловск-Калач-Петропавловка.