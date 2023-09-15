Под Воронежем задержали наркокурьера с крупной партией таблеток экстази

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Сотрудники управления наркоконтроля воронежской полиции совместно с коллегами из Краснодара задержали 42-летнего жителя Краснодарского края по подозрению в покушении на сбыт крупной партии наркотического средства «МДМА», известного как «экстази».

В рамках спланированной операции на трассе в Воронежской области полицейские остановили автомобиль «Лада Калина» под управлением подозреваемого. Ориентировку на машину они получили заранее.

Во время досмотра автомобиля на его заднем сиденье обнаружили пакет с таблетками красного и синего цвета. Их напавили на экспертизу, которая подтвердила - это «МДМА» общим весом 1600 граммов.

- По версии следствия, задержанный забрал наркотики в лесном массиве в Московской области, что подтверждается фотографиями с его телефона, и намеревался сбыть «экстази» в одном из южных регионов России, куда и направлялся по федеральной трассе М-4 «Дон», - рассказали в ГУ МВД по области.

Подозреваемого заключили под стражу. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».