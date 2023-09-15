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НовостиПроисшествия15 сентября 2023 7:18

102 воронежских пешехода оштрафовали на 500 рублей за нарушения

В Воронеже в ходе рейда наказали 102 нарушителя-пешехода
Ирина КАЗАНИНА
Фото из архива

Фото из архива

Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

В ходе профилактического мероприятия «Пешеход» воронежские госавтоинспекторы привлекли к ответственности 102 пешеходов за нарушение правил дорожного движения. Нарушителям выписали штрафы по 500 рублей.

Наказали также и 106 водителей, не предоставивших преимущества пешеходам. Они заплатят от 1500 до 2000 рублей.

В Госавтоинспекции напомнили об обязанности каждого водителя снизить скорость перед «зеброй» и предоставить преимущество пешеходу. В свою очередь пешеход, убедившись в собственной безопасности, должен переходить проезжую часть только в установленном месте, а также использовать на одежде световозвращающие элементы, особенно в темное время суток.