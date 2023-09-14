Воронежский «Буран» проиграл «Нефтянику» из Альметьевска и опустился на 11 место

В первом периоде матча в Альметьевсе была равная и быстрая игра с множеством броском. Однако лишь один из них завершился заброшенной шайбой – на 14 минуте на добивании расторопнее всех оказался Ислам Хасанов.

Второй период прошел также весело, но совсем без голов. А решающим моментом третьего стала пропущенная защитниками «Бурана» контратака «Нефтяника». На 47 минуте стремительный выпад завершился передачей, под которую идеально подставил клюшку Артур Бровкин – 0:2. В воротах «Нефтяника», между тем, непробиваемой стеной стоял Артур Ахтямов. Ну а в самом финале матча «ураганные» пошли ва-банк, выпустили шестого полевого игрока вместо Александра Самойлова, но добились этим только гола в пустые ворота. Дублем отметился Хасанов – 0:3.

«Буран» уступил 10 строчку турнирной таблицы как раз «Нефтянику», теперь «ураганные» - 11-е. Поправить дела можно в следующем выездном матче в Самаре. Пока местный ЦСК ВВС идет на последнем, 29-м месте всего с одним очком в активе. У «Бурана» их, напомним, шесть. Игра в Самаре пройдет 16 сентября, начнется она в 16.00 по московскому времени.