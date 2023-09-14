В Воронеже улицу назвали именем погибшего в зоне СВО полицейского

Сергей Постовалов погиб в зоне СВО

Новую улицу в Воронеже назвали именем погибшего в зоне СВО полицейского. Постановление об этом подписал глава города Вадим Кстенин.

Улица в Железнодорожном районе будет называться именем полковника внутренней службы Сергея Постовалова, работавшего заместителем начальника ГУ МВД России по Воронежской области. Он погиб при исполнении служебного долга. Решение об увековечивании его памяти приняли члены комиссии по культурному наследию.

Новая улица Постовалова проходит от перекрестка улицы Новожилова и улицы Тюменской в восточном направлении до улицы Урывского.