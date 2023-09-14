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НовостиОбщество14 сентября 2023 17:02

В Воронеже улицу назвали именем погибшего в зоне СВО полицейского

Улица Сергея Постовалова появилась в Железнодорожном районе
Ярослав ИВАНОВ
Сергей Постовалов погиб в зоне СВО

Сергей Постовалов погиб в зоне СВО

Новую улицу в Воронеже назвали именем погибшего в зоне СВО полицейского. Постановление об этом подписал глава города Вадим Кстенин.

Улица в Железнодорожном районе будет называться именем полковника внутренней службы Сергея Постовалова, работавшего заместителем начальника ГУ МВД России по Воронежской области. Он погиб при исполнении служебного долга. Решение об увековечивании его памяти приняли члены комиссии по культурному наследию.

Новая улица Постовалова проходит от перекрестка улицы Новожилова и улицы Тюменской в восточном направлении до улицы Урывского.