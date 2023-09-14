Воронежец украл с прилавка бытовую химию на 3 тыс рублей и продал

По горячим следам задержали мужчину, ограбившего супермаркет на Левом берегу. Полицию вызвали в магазин на улице Корольковой. Сотрудники рассказали, что один из посетителей похитил с прилавков бытовую химию. Когда работники потребовали оплатить товар, мужчина не реагировал и скрылся с похищенным. Причиненный ущерб составил более 3000 рублей.

Оперативники изъяли записи с камер видеонаблюдения, опросили очевидцев и установили личность подозреваемого. Задержанный 24-летний рецидивист признался, что похищенный товар продал, а деньги потратил на личные цели.

За грабеж ему грозит до четырех лет заключения.