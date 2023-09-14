Мэр Вадим Кстенин: «В Воронеже осенью высадят около тысячи саженцев деревьев»

Фото мэрии Воронежа

По поручению мэра Вадима Кстенина этой осенью в Воронеже высадят каштаны, клены, липы, рябины. Около тысячи саженцев и 3,5 тысячи кустарников пополнят общественные пространства города. Об этом рассказал глава столицы Черноземья в своем телеграм-канале 14 сентября.

- На следующей неделе возобновляем высадку деревьев в рамках ежегодного озеленения, которое начали весной. По моему поручению заключили трехгодичные муниципальные контракты. Это сделано для того, чтобы после высадки подрядчик еще два года нес полную ответственность за состояние растений и осуществлял уход за ними, - пояснил мэр.

Фото мэрии Воронежа

Он также поделился результатами контроля экологов за уже высаженными деревьями. Как показала практика, переход на крупномерные саженцы повысил их приживаемость до 97%.

- Надеемся, что увеличение срока ответственности подрядчиков за состояние деревьев до двух сезонов позволит довести этот показатель до 100%, - заключил Вадим Кстенин.

Для посадки осенью также закупили крупномерные саженцы от 2,5 до 3-х метров с закрытой корневой системой. При этом отбор посадочного материала был настолько тщательным, что каждое дерево выбирали сначала в питомниках в Липецкой и Тульской областях совместно с представителями подрядной организации, а затем проверяли уже после привоза их в Воронеж.