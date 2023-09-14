Оперштаб по обеспечению безопасности Воронежской области возглавит начальник военно-воздушной академии

Губернатор Александр Гусев определил, кто возглавит оперативный штаб объединенных сил и средств по обеспечению безопасности Воронежской области. Руководить органом будет начальник Военно-воздушной академии им. Жуковского и Гагарина Геннадий Зибров, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Согласно указу президента Владимира Путина, оперштабам регионов, граничащих с зоной СВО, где введен средний уровень реагирования, передаются в оперативное подчинение расположенные в регионах воинские части Минобороны РФ, а также личный состав Росгвардии, МВД и МЧС.

- Мы ведем организационную работу, обсуждаем задачи, силы и средства определяем, которые будут переданы оперативному штабу. Работу всю будет возглавлять Геннадий Зибров. Он будет командовать объединенной группировкой для решения задач, которые будут перед нами появляться, - отметил Александр Гусев.