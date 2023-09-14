Будут судить жителя Воронежской области, ограбившего салон микрозаймов с камнем

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В Россошанском районе завершили расследование уголовного дела о дерзком разбое.

Инцидент произошел в начале апреля в Россоши. 60-летний рецидивист из села Морозовка приехал в райцентр, пришел в салон микрозаймов, где неоднократно брал средства, и попросил очередной займ. Когда сотрудница стала уточнять его данные, мужчина, угрожая камнем, потребовал отдать ему все деньги. Испуганная женщина открыла кассу и отдала нападавшему 44 000 рублей, который в тот момент имелись в наличии. Мужчина забрал их и скрылся.

Приехавшие на вызов оперативники изъяли следы пальцев рук и записи с камер видеонаблюдения, опросили очевидцев. В течение нескольких часов личность нападавшего установили.

Когда фигуранта задержали, он признался, что за несколько часов потратил все деньги: угостил алкоголем друзей и подарил мобильный телефон знакомой женщине. На время следствия мужчину посадили в СИЗО.

Дело передали в Россошанский райсуд. Обвиняемому грозит до 10 лет лишения свободы.