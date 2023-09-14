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НовостиОбщество14 сентября 2023 10:29

Транспортная компания в Воронежской области не хотела оплачивать беременной сотруднице больничный лист

Нарушения устранили после вмешательства Гострудинспекции
Ярослав ИВАНОВ

Сотрудница компании, занимающейся грузоперевозками, пожаловалась в Государственную инспекцию труда в Воронежской области на нарушении работодателем ее трудовых прав. Беременной женщине не сделали выплаты по больничному листу.

- В ходе профилактических мероприятий инспекцией труда в адрес предприятия направлено предостережение о недопустимости нарушения требований трудового законодательства. В результате работодатель начислил и выплатил сотруднице пособие по временной нетрудоспособности, - сообщили в Гострудинспекции Воронежской области.