Транспортная компания в Воронежской области не хотела оплачивать беременной сотруднице больничный лист

Сотрудница компании, занимающейся грузоперевозками, пожаловалась в Государственную инспекцию труда в Воронежской области на нарушении работодателем ее трудовых прав. Беременной женщине не сделали выплаты по больничному листу.

- В ходе профилактических мероприятий инспекцией труда в адрес предприятия направлено предостережение о недопустимости нарушения требований трудового законодательства. В результате работодатель начислил и выплатил сотруднице пособие по временной нетрудоспособности, - сообщили в Гострудинспекции Воронежской области.