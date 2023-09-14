В Воронеже сгорели две фуры

Горевшие грузовики сотрудники МЧС потушили через 13 минут после звонка о ЧП. Фото: из архива ГУ МЧС России по Воронежской области

В среду, 13 сентября, около 23.20 в Ленинском районе Воронежа на улице Острогожской загорелись три фуры. В дежурную часть МЧС о ЧП сообщили в 23.24. На место пожара выезжали 16 сотрудников спасательного ведомства на четырех машинах. Огонь удалось потушить в 23.37.

Пламя успело уничтожить кабины грузовиков Volvo и MAN. В тягаче Mercedes огонь повредил левую сторону кабины на площади четыре квадратных метра.

- По оперативным данным, пострадавших на пожаре не было. Причину возгорания грузовиков еще предстоит выяснить, - сообщили в региональном ГУ МЧС.