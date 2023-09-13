На въездах в Воронежскую область появятся посты для контроля перевозки скота

Прививки сделают бесплатно Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

В связи с выявлением нового очага сибирской язвы в Воронежской области в регионе проведут массовую вакцинацию животных от болезни. Об этом рассказали в правительстве области. Бесплатные профилактические прививки в обязательном порядке сделают всему поголовью скота в фирмах по производству мяса и молока всех форм собственности, а также в фермерских и личных подсобных хозяйствах.

Меры по снижению рисков распространения сибирской язвы в регионе обсудили на совещании в областном правительстве. Выяснилось, что в регионе 6 804 неучтённых сельскохозяйственных животных. До начала октября продолжатся внеплановые обходы подворий области. Кроме того вводится постоянный мониторинг торговых организаций, реализующих мясную продукцию и полуфабрикаты.

При въезде на территорию региона установят мобильные посты ДПС, которые будут контролировать перемещение сельскохозяйственных животных и животноводческой продукции.