Воронежские глухие футболисты стали бронзовыми призерами чемпионата России

Команда Воронежской области выступила на чемпионате России очень достойно. Фото: cspsk-vrn.ru

Воронежские футболисты замкнули тройку призеров чемпионата России по спорту глухих. Турнир проходил в Новороссийске на тренировочной базе «Буткемп». В нем участвовали семь команд. Соревнования были итоговыми для формирования сборной России.

Нашу команду опередили только футболисты из Волгоградской области и из Северной Осетии. В то же время позади остались игроки из Санкт-Петербурга, Москвы, Московской и Нижегородской областей.

Команду подготовили к турниру тренеры Вячеслав Гутько, Сергей Стародубцев и тренер по общей и специальной физической подготовке Карлен Саакян.