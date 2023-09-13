Сбербанк назвал 2023 год успешным для российских банков

Банковский сектор РФ в 2023 году ожил вместе с экономикой, этот год будет успешным для него, прогнозирует глава Сбербанка Герман Греф.

Российские банки в январе-июле заработали чистую прибыль в 2 триллиона рублей. Рекордный показатель был зафиксирован в 2021 году, когда сектор заработал 2,4 триллиона рублей. ЦБ ждет, что в этом году рекорд будет превышен.

"Я думаю, этот год будет успешным для банковского сектора. Может быть, нормализованная прибыль годовая будет в будущем несколько меньше, чем в этом году, но в целом, я думаю, это очень удачный год", — завил Греф.

Он отметил, что 2022 год был чрезвычайно тяжелым для сектора, поэтому банки в прошлом году создали большое количество резервов и показали рекордно низкую прибыль. При этом в этом году начинается роспуск этих резервов.

"В этом году, в общем, стабилизировалась экономика, банковский сектор ожил, так же как и вся экономика. Но и в банковском секторе также нужно учитывать фактор того, что сделки, которые были под риском в прошлом году, были избыточно зарезервированы, часть из низ них в этом году все-таки удаётся реализовать, и резервы распускаются", — указал он.

По поводу 2024 года глава Сбербанка сказал, что он будет позитивным.

"У нас в принципе регулярный бизнес развивается очень позитивно, мы наращиваем и количество клиентов, и наши активы, и наша доля рынка растет практически по всем продуктам. Поэтому с точки зрения бизнеса мы оптимистичны и думаем, что следующий год, вероятней всего, будет позитивным для нас", — сказал он.

Сбербанк по итогам восьми месяцев текущего года заработал 999 миллиардов рублей чистой прибыли по РСБУ.