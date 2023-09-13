В центре Воронежа под арт-объектом «Зонтик» теперь появился котик

Фото управы Ленинского района Фото: Предоставлено

В Ленинском районе Воронежа на улице Ф.Энгельса рядом с полюбившимся горожанам арт-объектом «Зонт и чемоданы» появился еще один персонаж - котик. Точнее – кошка Бони, она примостилась на одном из чемоданов.

- Изящно выкованная из металла кошечка с бабочкой на носу радует прохожих, привлекает внимание и гармонично дополняет композицию, установленную здесь осенью 2021 года владельцами, расположенной рядом кондитерской, - рассказали в управе Ленинского района.

Новшество не осталось незамеченным горожанами – они активно обсуждают ее в соцсетях. Воронежцы призывают авторов не останавливаться на достигнутом и пополнять арт-объект, который превратился в фотозону, новыми элементами.

Кстати, в Ленинском районе реализуется много различных творческих оформительских проектов. Так, на ул. Ф. Энгелься, 73, ул. Моисеева,3, в рамках фестиваля «Русское лето», народными художниками создаются патриотичные муралы с эпизодами героических страниц российской истории.