За неделю ОРВИ заболели 4,5 тысячи воронежцев

Фото из архива Фото: Михаил ФРОЛОВ

За период с28 августа по 3 сентября в поликлиники Воронежской области с симптомами ОРВИ обратились 4511 больных, в том числе детей до 14 лет –2306 человек.

В рамках традиционного лабораторного мониторинга во взятых у больных пробах выявили вирусы не гриппозной этиологии, сообщили в управлении Роспотребнадзора по области.

Тем временем в регионе стартовала прививочная кампания против гриппа. Наиболее благоприятным периодом года для проведения прививок, по словам эпидемиологов, является сентябрь - ноябрь.

В августе в Воронежскую область уже поступила первая партия вакцин «Ульрикс Квадри» и «Совигрипп» для иммунизации населения в рамках Национального календаря профилактических прививок. Всего получено 459 380 доз.

- Вакцина обеспечивает защиту от всех видов вируса гриппа, которые являются наиболее актуальными в данном эпидемическом сезоне и входят в ее состав, - отметили в управлении Роспотребнадзора.