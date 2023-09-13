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НовостиОбщество13 сентября 2023 11:36

Жители сел Воронежской области смогут бесплатно проверить свое здоровье на почте

Медицинских уголки уже действуют в 34 обновленных почтовых отделениях, а до конца 2023 года их появится еще столько же
Юрий КОЗЛОВ
Так выглядит уголок здоровья.

Так выглядит уголок здоровья.

Фото: пресс-служба УФПС России по Воронежской области.

В 34 обновленных сельских отделениях почты в Воронежской области откроют «уголки здоровья». В них с помощью тонометров, пульсоксиметров и бесконтактных термометров местные жители смогут самостоятельно проконтролировать основные показатели здоровья. В частности, в медицинских уголках есть возможность измерить давление, уровень кислорода в крови, температуру тела и сравнить свои показатели с нормативными значениями. Во всех этих почтовых отделениях разместят информационные материалы для помощи в диагностике.

Кстати, в прошлом году уже появились 34 почтовых отделения с такого рода услугой. Таким образом, к началу 2024 года их будет уже 68.