Лучшим игрокам победных матчей воронежского «Бурана» дарят колокола

Александр Самойлов с заслуженным призом. Фото: с телеграм-канала ХК "Буран".

Новая традиция прижилась в раздевалке «Бурана». После победных матчей игрокам, признанных в них лучшими, вручают маленькие колокола – символ Воронежа.

После победы над пензенским «Дизелем» в гостях в серии буллитов лучшим заслуженно признали вратаря Александра Самойлова, не пропустившего ни одного штрафного броска.

Пока обладателей колоколов у «Бурана» три. В предыдущих победных матчах их получили Никита Воронин в стартовой игре с саратовским «Кристаллом» и Никита Лысенков во встрече с «Тамбовом».

Если «Буран» продолжит так играть, как в начале сезона, потребуется большой запас таких мини-колоколов. Пока в активе «ураганных» в четырех играх три победы и одно поражение. «Буран» замыкает десятку лучших команд в таблице регулярного чемпионата ВХЛ.