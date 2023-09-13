В центре Воронежа полицейские задержали оптового наркокурьера с 9 кг «дури»

Фото - ГУ МВД по региону Фото: Предоставлено "КП"

В Воронеже задержали 40-летнего мужчину за незаконный оборот наркотиков. Об этом рассказали в пресс-службе регионального управления МВД.

В ходе обыска в квартире на Московском проспекте полицейские изъяли 21 пакет с порошкообразным веществом, а в гараже на улице Ломоносова - еще 3 пакета. Эксперты установили, что в них находилось более 9 кг запрещенных веществ.

По версии следствия, подозреваемый являлся оптовым курьером одного из незаконных интернет-магазинов, продающих «дурь» в популярном мессенджере. Он забирал оптовые партии наркотиков в Москве, фасовал и распространял через тайники для розничных курьеров по всему региону.

Злоумышленник находится под стражей в рамках уголовного дела. Ему грозит лишение свободы вплоть до пожизненного.