Мужчина уехал на автомобиле KIA и пропал в Воронеже

Ориентировка волонтеров Фото: Предоставлено "КП"

В Воронеже разыскивают 52-летнего Андрея Костомарова. Мужчина пропал 10 сентября текущего года. Он уехал на автомобиле KIA темно-серого цвета в неизвестном направлении и пропал. Ориентировку распространил поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» 12 сентября.

На связь с близкими Андрей Костомаров не выходит. Его приметы: рост 183 см, нормальное телосложение, волосы светло-русые, глаза голубые. Был одет в черную куртку с оранжевой подкладкой, темно-синюю футболку, темные брюки в мелкую полоску, бежевые летние туфли.

Граждан, располагающих информацией о пропавшем, просят связаться с волонтерами по телефону: 8 (800) 700-54-52 или 112.