Греф не рекомендовал россиянам хранить сбережения в твердых валютах

Глава Сбербанка Герман Греф не рекомендует россиянам хранить сбережения в твердых валютах.

«Нельзя давать универсальные советы никогда. Наверное, сейчас я бы не рекомендовал хранить в тех валютах, в твердых валютах, потому что они не дают никакой доходности. И есть инструменты для хеджирования риска, валютного риска - в том числе», - сказал он.

Греф отметил, что это, во-первых, рублевые облигации. «Сейчас уникальный момент, для того, чтобы выйти из долларов и евро. Но лучше всего инвестировать в акции, и в наши акции - в частности», - отметил он.