Два мальчика 6 и 10 лет пострадали в ДТП на трассе М-4 в Воронежской области

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

В Бутурлиновском районе полицейские устанавливают обстоятельства столкновения «Лады Приора» и «Шкоды Рапид», в результате которого пострадало четыре человека, среди которых двое детей 6 и 10 лет. Подробности рассказали в ГУ МВД по Воронежской области 13 сентября.

ДТП произошло накануне в 21.50 на 57 километре автодороги «М4-«ДОН»-Бутурлиновка-Воробьевка-Калач». 19-летняя местная жительница на «Ладе Приора», по предварительным данным, при выезде со второстепенной дороги не предоставила преимущество «Шкоде», за рулем которой сидел 34-летний житель Норильска.

В результате ДТП пострадала водитель «Приоры» и ее 19-летняя пассажирка. Телесные повреждения также получили ехавшие в иномарке мальчики 6 и 10-ти лет.

По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшей аварии.