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НовостиОбщество13 сентября 2023 7:39

В Воронеже до 20 ноября закроется корабль «Гото Предестинация»

Причиной отмены экскурсий стало проведение капремонта
Евгения ФРОЛОВА
Фото: департамент культуры Воронежской области

Фото: департамент культуры Воронежской области

Фото: Предоставлено "КП"

В Воронеже в течение двух месяцев не будут проводить экскурсии на корабле-музей «Гото Предестинация». Об этом 13 сентября предупредили жителей столицы Черноземья и гостей города в департаменте культуры региона.

Там пояснили, что ограничение временное. Его ввели из-за необходимости провести капитальный ремонт причала. Посетить экскурсию «История создания российского флота» на корабле-музее можно будет с конца ноября.

«Гото Предестинацию» перестанет работать с 18 сентября по 20 ноября 2023 года. Воронежцам приносят извинения за неудобства.