Поезд насмерть сбил 6-летнего мальчика в Воронежской области

Фото Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России

Грузовой поезд в Воронежской области сбил 6-летнего мальчика, перебегавшего пути перед составом. Трагедия случилась 12 сентября на железнодорожном перегоне Колено - Некрылово. Об этом рассказали в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

По предварительной информации, ребенок находился вблизи железнодорожных путей без присмотра взрослых. В тот момент он перебегал пути перед движущимся поездом. Машинист применил экстренное торможение и звуковые сигналы, но предотвратить трагедию не удалось. От полученных травм ребенок скончался на месте.

В данный момент следователями возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК РФ. Проведен осмотр места происшествия, организован комплекс следственных действий, чтобы установить обстоятельства произошедшего.