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НовостиОбщество12 сентября 2023 14:52

У храма в центре Воронежа появится спортплощадка с первым уличным рингом

Она откроется в полдень 23 сентября
Олег КУЗНЕЦОВ
Спортплощадка появится на территории Тихвино-Онуфриевского храма.

Спортплощадка появится на территории Тихвино-Онуфриевского храма.

Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

В Воронеже на территории Тихвино-Онуфриевского храма, расположенного в так называемом тихом центре города по адресу: Фабричный переулок, 8, появится новая спортплощадка. Она будет называться «Стратилат». Ее торжественно откроют в 12.00 в субботу, 23 сентября.

Спортплощадка будет оснащена уличными грушами, тренажерами, на ней также сделают уличный ринг. Там можно будет делать зарядку, заниматься подготовкой к сдачей ГТО и даже проводить турниры по боксу. Вход на спортплощадку будет бесплатным.

Это спортивное пространство создали на базу православного спортзала «Адмирал Ушаков». Подробнее о нем, а также о Тихвино-Онуфриевском храме в целом вы можете узнать здесь.