В Воронежской области планируют снизить требования к застройщикам по парковкам

В случае изменения норматива мест для парковки может стать еще меньше. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Нормативы по минимальному количеству парковочных мест в новых домах планируют значительно пересмотреть в сторону их смягчения для застройщиков. Такие предложения для последующего принятия соответствующих решений выработали на заседании в региональном Союзе строителей. В нем участвовали представители застройщиков, регионального правительства и мэрии Воронежа.

В ближайшем будущем застройщики, если примут эти предложения, будут руководствоваться нормативом одно машиноместо на 130 квадратных метров жилья, а не на 80, как сейчас. При этом за муниципалитетами региона планируют закрепить право уточнять указанные цифры в своих нормативах в соответствии с местными условиями.

Представители мэрии предложили определять количество необходимых парковочных мест в зависимости от удаленности районов от центра города, типа застройки, классификации жилья по уровню комфорта, расположению относительно остановок общественного транспорта. А также привлечь к обсуждению возможного изменения нормативов независимых экспертов.

На вторую половину сентября 2023 года запланировали серию дополнительных рабочих встреч с представителями девелоперских компаний, на которых, видимо, будут обсуждать и это возможное нововведение.