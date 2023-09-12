Воронежская область готова к отопительному сезону на 95 процентов

Региональные власти уверены, что с пуском отопления будет все в порядке. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На совещании в областном правительстве в понедельник, 11 сентября, руководитель регионального департамента ЖКХ и энергетики Евгений Скиданов рассказал о готовности к отопительному сезону.

По данным Скиданова, в целом Воронежская область готова к включению отопления на 95 процентов. В семи районах могут пустить в работу батареи уже сейчас: в Аннинском, Бобровском, Верхнемамонском, Верхнехавском, Каширском, Ольховатском и Панинском. При этом жилой фонд готов на 92%. Котельные могут запустить уже сейчас в десяти районах. А тепловые сети готовы в 22-х.

Евгений Скиданов также сообщил, что паспорта готовности к отопительному сезону все коммунальные организации области должны получить к 25 сентября.

Ранее в правительстве региона обязали управляющие компании, входящие в группу «ПИК-Комфорт», ежедневно отчитываться о готовности к отопительному сезону. Дело в том, что к концу августа все необходимые работы в обслуживаемых этими УК домах были выполнены только на 60 процентов.

Кстати, 11 сентября губернатор Александр Гусев заявил о своем распоряжение закупать новые котельные, особенно комплектные, исключительно российского производства. Цель – минимизировать последствия западных санкций в этой сфере.

Напомним, отопительный сезон в Воронежской области начнется, когда среднесуточная температура не будет превышать восемь градусов в течение пяти дней. Если и после такого похолодания тепло не дали, жильцы могут потребовать перерасчет в организации, обслуживающей дом.

В то же время жильцы того или иного дома могут принять решение на общем собрании о том, чтобы подать заявление в свою управляющую компанию и о более раннем включении отопления.