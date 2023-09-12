Воронежский концерн «Созвездие» требует с московской компании 182,6 млн рублей

В «Созвездии» решили судиться с московской фирмой. Фото: Кристина БРАЖНИКОВА

Концерн «Созвездие» подал в Арбитражный суд Воронежской области три иска к московскому АО «Глобалинформсервис». Их общая сумма составляет более 172 миллионов рублей. Кроме того, концерн подал иск на ту же компанию еще и в Арбитражный суд Москвы. Там сумма требований «Созвездия» составляет 10,6 миллионов рублей. В концерне не разъясняют причину подачи этих четырех исков.

АО «Гис» зарегистрировано в Москве в 2008 году. Компания занимается научными исследованиями и разработкой в области естественных и технических наук. Любопытно, что, по данным 2020 года, эта фирма принадлежала концерну «Созвездие».

Справка «КП»

ОАО «Концерн «Созвездие» занимается разработкой и производством высокотехнологичных интеллектуальных систем управления и связи, радиоэлектронной борьбы и специальной техники для Вооруженных Сил. Кроме того, на предприятиях объединения делают гражданскую и телекоммуникационную продукцию. Концерн имеет представительство в Москве.