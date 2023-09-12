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НовостиПроисшествия12 сентября 2023 9:17

Под Воронежем на 10 суток арестовали пьяного водителя мотоцикла

В Нововоронеже отправили в СИЗО водителя, пойманного пьяным за рулем
Ярослав ИВАНОВ

В Нововоронеже суд арестовал водителя мотоцикла, пойманного пьяным за рулем.

Сотрудники ГИБДД остановили мотоцикл «Мотолэнд» днем 11 сентября. При проверке по базе данных установили, что 36-летний мужчина не имеет права управления транспортными средствами, а также у водителя имелись признаки алкогольного опьянения.

- Проведенное освидетельствование показало, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Мировой суд Нововоронежа назначил виновному 10 суток административного ареста с отбыванием в изоляторе временного содержания, - сообщили в Госавтоинспекции Воронежской области.