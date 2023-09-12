Перед реконструкцией скорректировали статус участка воронежского цирка

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По итогам общественных обсуждений городская комиссия по землепользованию и застройке скорректировала статус земельного участка, на котором находится воронежский цирка. Перед реконструкцией здания Российской цирковой компании предоставляют разрешение на условно разрешенный вид использования «Цирки и зверинцы» для земельного участка по ул. 20-летия Октября, 121, расположенного в зоне специализированной общественно-деловой застройки. Постановление об этом на днях подписал мэр Воронежа Вадим Кстенин.