Воронеж
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество12 сентября 2023 9:04

Перед реконструкцией скорректировали статус участка воронежского цирка

Землю перевели из зоны общественно-деловой застройки
Ярослав ИВАНОВ
.

.

Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

По итогам общественных обсуждений городская комиссия по землепользованию и застройке скорректировала статус земельного участка, на котором находится воронежский цирка. Перед реконструкцией здания Российской цирковой компании предоставляют разрешение на условно разрешенный вид использования «Цирки и зверинцы» для земельного участка по ул. 20-летия Октября, 121, расположенного в зоне специализированной общественно-деловой застройки. Постановление об этом на днях подписал мэр Воронежа Вадим Кстенин.