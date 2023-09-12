Под Воронежем водитель ВАЗ-2107 протаранил джип

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Сотрудники ГИБДД проводят проверку по факту аварии с пострадавшим, которая произошла днем 11 сентября в Каширском районе.

Около 12.00 на 576-м километре автодороги М-4 «Дон» в направлении Москвы столкнулись две машины. По предварительным данным полиции, 69-летний водитель ВАЗ-2107 при выезде с разгонной полосы не предоставил преимущество двигающемуся попутно автомобилю «Тойота Ленд Крузер 200» и столкнулся с ним. После удара ВАЗ-2107 вылетел в кювет.

Водителя легковушки госпитализировали с травмами.

В Воронежской области за 11 сентября сотрудники ГИБДД зарегистрировали 104 ДТП, в них пострадали два человека.