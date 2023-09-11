В Воронеже скончалась 100-летняя участница Великой Отечественной войны

На 101 году жизни скончалась участница Великой Отечественной войны Елизавета Карпова в Воронеже. О смерти женщины рассказал губернатор Александр Гусев 11 сентября и выразил соболезнования ее семье.

– Это большая утрата для Воронежской области. Очень сожалею и скорблю, – сказал глава региона.

Елизавета Карпова родилась в Верхнехавском районе 7 августа 1923 года в селе Емельяновка. В начале войны стала работать сестрой милосердия в госпитале, который открыли в ее школе, затем была радисткой при аэродроме.

Как отметил губернатор, женщина была творческой, активной, волевой и неординарной. Она внесла заметный вклад в достижение Великой Победы и благополучие будущих поколений, воспитала достойных детей.