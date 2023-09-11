Три игрока воронежского «Факела» победили в матчах за сборные

Никита Моцпан. Фото: со страницы ФК "Факел" ВКонтакте.

Сразу три игрока «Факела» в перерыве чемпионата России сыграли за сборные. И одержали в них три победы при трех ничьих.

Никита Моцпан поучаствовал в обоих матчах сборной Молдавии. И, надо сказать, эта скромная в футбольном плане страна СНГ добилась с его помощью отличных результатов. Сначала на выезде молдаване сыграли вничью товарищеский матч с сильной сборной Австрии – 1:1. А потом уже в отборочном матче на чемпионат Европы 2024 года победили сборную Фарерских островов – 1:0. Причем также на выезде. С австрийцами Моцпан отыграл 61 минуту и почти столько же (60) с Фарерами, в матче с этим островным государством Никита получил желтую карточку.

Также в двух матчах сборной России до 17 лет отыграл Андрей Ивлев. Сначала он поучаствовал в разгроме «Чертаново» - 5:0, отыграв 60 минут. А потом такое же время провел на поле в матче с «Родиной-М». Эта игра закончилась вничью – 1:1.

Андрей Ивлев. Фото: со страницы ФК "Факел" ВКонтакте.

Наш юный вратарь Игорь Кочетов провел два матча за сборную России до 15 лет. Сперва в матче с егорьевским «Мастер-Сатурном» отыграл все 80 минут Встреча была в таком необычном формате. Этот матч завершился вничью – 1:1. Зато в следующей игре Игорь сохранил свои ворота «сухими». Наша сборная победила «Космос» из Долгопрудного – 2:0.