Под Воронежем один работник кафе зарезал другого

Сотрудник Следственного комитета работает на месте преступления. Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.

7 сентября на территории кафе в Рамонском районе, расположенном на трассе «Дон», обнаружили тело 55-летнего сотрудника этого заведения общепита, гражданина Узбекистана. Вскоре сотрудники Следственного комитета вместе с полицейскими задержали по подозрению в убийстве мужчины его 41-летнего земляка. Он работал в том же кафе.

По версии следствия, утром 7 сентября коллеги поссорились. Младший узбек был взбешен постоянными нарушениями трудовой дисциплины со стороны старшего. Он схватил нож и ударил земляка в грудь. Ранение оказалось смертельным.

- При проведении следственных действий задержанный мужчина признал свою вину, он арестован. В ближайшее время ему планируют предъявить обвинение. Наши сотрудники провели осмотр места происшествия, во время него изъяли предметы, имеющие значение для расследования уголовного дела. Кроме того, назначили комплекс судебных экспертиз, допрошены свидетели, в том числе очевидцы убийства. Наши сотрудники продолжают выяснять обстоятельства преступления. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство» (от 6 до 15 лет лишения свободы), – рассказал исполняющий обязанности руководителя Семилукского межрайонного следственного отдела регионального следственного управления СК России Антон Ткаченко.