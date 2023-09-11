Воронежцев на прием к врачу приглашает автоматизированный медицинский помощник

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

В Воронежской области появилась новая услуга - автоматизированный медицинский помощник кол-центра. Он приглашает граждан на бесплатное медицинское обследование (диспансеризацию) в поликлинику по месту прикрепления. За две недели работы робот совершил уже более 163 тысяч звонков.

Звонки поступают с номера +7 (437)212-53-58, при этом медицинский помощник уточняет, готовы ли вы записаться на прием. Дальше надо выбрать вариант ответа. При ответе «да» необходимо нажать цифру «1». Тогда с вами свяжется сотрудник медицинской организации и запишет на удобное время. При посещении не забудьте взять паспорт и полис ОМС.

- Если позже вы поймете, что выбранные дата и время для вас неудобны, то необходимо связаться со своим медучреждением для переноса приема, - уточнили в департаменте здравоохранения области.