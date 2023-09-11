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НовостиОбщество11 сентября 2023 12:00

Заключенного из воронежской колонии судили за рисунки экстремистской символики

Мужчине придется заплатить штраф в 1 тысячу рублей
Евгения ФРОЛОВА
фото из архива КП

фото из архива КП

Фото: Из архива "КП"

Россошанский райсуд вынес приговор осужденному исправительной колонии №8. Причиной возбуждения административного дела стал рисунок мужчины. Он нарисовал и публично демонстрировал символику запрещенной в России экстремистской организации «АУЕ»*: восьмиконечную звезду с черными лучами, крыльями и свастикой. Об этом рассказали в пресс-службе райсуда 11 сентября.

В итоге рисунок новоиспеченного «художника» конфисковали. А его самого признали виновным по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ (публичное демонстрирование нацистской символики либо символики экстремистских организаций). Мужчине придется заплатить штраф в 1 тысячу рублей.

*Движение АУЕ летом признали экстремистским и запретили на территории России в 2020 году.