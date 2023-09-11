В Воронеже на довыборах в гордуму победили бизнесмен и росгвардеец

В региональном избиркоме подвели предварительные итоги довыборов в Воронежскую городскую Думу по одномандатным округам №№ 5 и 18. Новыми депутатами стали члены «Единой России».

В округе № 5 на выборах победил технический директор ООО «Градпроект» Максим Михин. Он набрал 46,34% голосов. Представитель КПРФ, заведующий производственной базой АО «РИУК» Валентин Ковалевский, занял второе место, но уступил конкуренту весьма прилично. В его активе 27,66% голосов. Третьим стал член партии «Родина», директор ООО «Градстройальянс» Александр Бородин. За него проголосовали 13,24% участников выборов. Совсем немного от него отстал представитель ЛДПР Максим Афанасьев, числящийся безработным, - 12,76%.

В округе № 18 новым депутатом гордумы стал командир отряда мобильного особого назначения «Центр» регионального управления Росгвардии по Воронежской области Александр Воронцов. Он набрал 50,84% голосов. Вторым стал пенсионер-коммунист Виктор Турков с почти двукратным отставанием (25,81%). Временно неработающий кандидат от ЛДПР Вадим Новиков вызвал симпатии у 14,72% избирателей. А солист Воронежского театра оперы и балета Александр Назаров, представлявший партию «Родина», стал последним с 8,63% голосов.

Дополнительные выборы после того, как Воронежская городская дума лишилась двух членов. И на бывшего вице-спикера Алексея Пинигина (округ № 5), и на в недавнем прошлом депутата Сергея Кудрявцева (округ № 18) завели уголовные дела. Первого обвиняют в том, что в 2018 году он убедил директора строительной компании передать ему 7,7 миллиона рублей за содействие в приемке и оплате работ на соцобъекте в Грибановском районе. А второго – за попытку приобрести землю под ДК Кирова за бесценок, при этом умолчав о имеющемся там бомбоубежище, находящемся в федеральной собственности. И если суд над Пинигиным еще не прошел, то Кудрявцев уже отбывает четыре года в колонии.

Напомним, на выборах губернатора Воронежской области убедительную победу одержал действующий глава региона Александр Гусев. Он набрал 76,83% голосов.